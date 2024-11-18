Генерал Бужинский сказал, что изгнать ВСУ из Курской области могут к январю

Есть надежда, что до Нового года захваченные ВСУ территории Курской области будут освобождены. Об этом в интервью aif.ru сказал экс-замначальника ГУ международного военного сотрудничества Минобороны РФ, генерал-лейтенант в отставке Евгений Бужинский.
«Больше половины захваченной территории уже освобождено. При этом, по оценке нашего Минобороны, ВСУ там потеряли 32 тысячи человек, 202 танка, свыше 1000 единиц другой бронетехники. Сейчас они продолжают бросать туда последние резервы. Но надолго их не хватит», — добавил генерал.
Тот факт, что вторжение ВСУ в Курскую область длится уже четвертый месяц, военный объяснил многочисленностью вторгшейся группировки и особенностями местности.
«Там лесистая местность, много населенных пунктов. Противник рассредоточился, действовал силами диверсионно-разведывательных групп. Все их выявить и уничтожить — совсем не то же самое, что разбомбить в чистом поле крупную группировку», — отметил Бужинский.
По его словам, российские войска стремятся минимизировать потери, в том числе среди мирного населения. «Бомбить в пух и прах свои же города и села, чтобы выкурить вражеские ДРГ, мне кажется, ни у кого рука не поднимется. Поэтому приходится действовать практически хирургическими методами, точечно атакуя скопления живой силы и техники ВСУ», — добавил генерал.
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