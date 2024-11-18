Генерал Бужинский сказал, что изгнать ВСУ из Курской области могут к январю

По его словам, российские войска стремятся минимизировать потери, в том числе среди мирного населения. «Бомбить в пух и прах свои же города и села, чтобы выкурить вражеские ДРГ, мне кажется, ни у кого рука не поднимется. Поэтому приходится действовать практически хирургическими методами, точечно атакуя скопления живой силы и техники ВСУ», — добавил генерал.