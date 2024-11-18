Генерал-лейтенант Бужинский назвал признаки обрушения обороны ВСУ

При этом, по словам военного, ВСУ остро не хватает людей. «Свой мобилизационный резерв они оценивали в 5 млн человек, а фактически смогли призвать только 1 млн 50 тысяч — в 5 раз меньше. Причин две. Во-первых, множество людей попрятались, уехали за границу. Во-вторых, деморализуют огромные потери», — отметил Бужинский.