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Генерал-лейтенант Бужинский назвал признаки обрушения обороны ВСУ

По словам военного, ВСУ остро не хватает людей.

Источник: Аргументы и факты

Вооруженные силы Украины находятся на грани поражения, но где и когда фронт посыплется — завтра, через недели или месяцы — сказать пока сложно. Такое мнение в интервью aif.ru, приуроченном к 1000 дням спецоперации, выразил бывший замначальника ГУ международного военного сотрудничества Минобороны РФ, генерал-лейтенант в отставке Евгений Бужинский.

«Явными признаками обрушения фронта военная наука считает хаотичное и беспорядочное отступление противника, массовую сдачу его солдат в плен. Пока я этих признаков не вижу», — добавил генерал.

При этом, по словам военного, ВСУ остро не хватает людей. «Свой мобилизационный резерв они оценивали в 5 млн человек, а фактически смогли призвать только 1 млн 50 тысяч — в 5 раз меньше. Причин две. Во-первых, множество людей попрятались, уехали за границу. Во-вторых, деморализуют огромные потери», — отметил Бужинский.

Эксперт сослался на данные Минобороны РФ, согласно которым противник теряет убитыми и ранеными по 2000 человек в день.

«За год это уже порядка 700 тысяч. Потому ловят и отправляют на передовую всех подряд — врачей, авиатехников и т.п. — надо же как-то затыкать дыры в обороне», — заключил генерал.

Полностью интервью с Евгением Бужинским читайте на aif.ru.