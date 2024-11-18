Симоньян: США зря разрешили Киеву наносить удары ракетами ATACMS вглубь РФ

Главред RT и медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян прокомментировала сообщения о том, что Соединённые Штаты позволили Киеву наносить удары ракетами ATACMS по территории РФ.
Она раскритиковала решение американской стороны, а также отметила, что не знает, для чего это было сделано.
«Не знаю, зачем, но знаю, что зря», — написала Симоньян в Telegram.
Напомним, по данным The New York Times, действующий президент США Джо Байден разрешил Киеву бить вглубь Российской Федерации ракетами ATACMS.
Ранее сообщалось, что Байден проигнорировал вопрос журналистов об ударах ATACMS вглубь РФ.