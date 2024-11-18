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Власти Сумской области заявили об ударе по объекту инфраструктуры

В Сумах на фоне воздушной тревоги прогремел взрыв.

Военная администрация Сумской области Украины проинформировала, что по критической инфраструктуре города Сумы нанесён удар.

«Ракетный удар (вероятно, баллистической ракетой) по критической инфраструктуре города Сумы», — говорится в сообщении, обнародованном в Telegram.

В результате случившегося в населённом пункте пропал свет. На месте работают сотрудники экстренных служб. Другие подробности в настоящее время не приводятся.

По данным украинского телеканала ТСН, в Сумах прогремел взрыв. В Сумской области объявлена воздушная тревога.

Напомним, ВС РФ наносят ракетные удары по украинским объектам энергетики, военного управления и оборонной промышленности с октября 2022 года.

Накануне российские военные нанесли массированный удар по регионам Украины. В частности, взрывы прогремели в Киеве, в Павлограде, Краматорске, Кривом Роге и Запорожье.

Ранее сообщалось, что в украинской столице и Одессе были зафиксированы перебои с электроснабжением.