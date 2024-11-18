Генерал Бужинский допустил создание буферной зоны на Украине, но без НАТО

«Буферную зону на украинской территории, которая будет граничить с нашей, создать, наверное, можно. Но думаю, что мы будем категорически против ввода туда сил НАТО. В крайнем случае, это могут быть военные из Азии и Африки, стран мирового большинства», — отметил Бужинский.