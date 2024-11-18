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Сальдо оценил сроки восстановления Каховской ГЭС

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя — РИА Новости. Восстановление Каховской ГЭС, разрушенной в результате удара украинских войск, может занять несколько лет, сообщил РИА Новости губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

Источник: © РИА Новости

«Восстановление Каховской ГЭС — сложная задача. На её реализацию может потребоваться несколько лет. Электростанция получила колоссальные повреждения: практически полностью уничтожены ее наземная и надводная составляющие», — сказал Сальдо.

По его словам, пока невозможно провести комплексное исследование дамбы для определения точных сроков восстановления и ориентировочных затрат, так как разрушенная Каховская ГЭС находится на линии боевого соприкосновения.

«Восстанавливать Каховскую ГЭС, конечно же, нужно. Она позволит поднять экономику региона: реанимировать промышленный и сельскохозяйственный потенциал, обеспечить водоснабжением население северо-западных районов левобережной части Херсонской области и возобновить водоснабжение Крыма», — сказал губернатор.

Плотина Каховской ГЭС рухнула в ночь на 6 июня 2023 года после серии ракетных ударов, нанесенных украинскими войсками. Президент России Владимир Путин назвал случившееся варварской акцией киевского режима, которая привела к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе, а СК РФ квалифицировал случившееся как теракт. В зону наводнения попали 23 населенных пункта, в том числе четыре города. Эвакуировано было более 10 тысяч человек, свыше 60 погибли. На полную ликвидацию основных последствий наводнения ушло несколько месяцев. Предварительная сумма ущерба оценивается более чем в 11,5 миллиарда рублей.