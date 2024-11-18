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Силы ПВО уничтожили 26 БПЛА над Брянской областью

Жителей региона призвали соблюдать меры безопасности.

Источник: Министерство обороны Российской Федерации

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что российские силы ПВО уничтожили 26 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, которые были обнаружены над территорией региона. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«В настоящее время силами ПВО министерства обороны РФ обнаружены и уничтожены 26 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Подразделения ПВО продолжают работу по защите нашего региона», — отметил Богомаз.

Он также призвал жителей соблюдать меры безопасности и выразил благодарность защитникам, которые обеспечивают безопасность и защиту региона.

Ранее российские военные ликвидировали два беспилотных летательных аппарата Вооружённых сил Украины в небе над Орловской областью. Речь идёт о беспилотниках самолётного типа. Их уничтожили дежурные средства противовоздушной обороны.