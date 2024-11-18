Генерал Бужинский заявил, что Зеленский может остаться без западного оружия

Вашингтон еще до прихода Трампа начал сокращать военную помощь Киеву. Об этом рассказал aif.ru бывший замначальника ГУ международного военного сотрудничества Минобороны РФ, генерал-лейтенант в отставке Евгений Бужинский.
«Министр обороны США Остин уже дал понять Зеленскому, чтобы тот не рассчитывал на приоритетные поставки ракет», — добавил эксперт.
По его словам, результаты применения американской техники на поле боя не порадовали США.
«Ну, поставили США Украине 31 танк “Абрамс”. Из них мы уже 10 сожгли, а 3 увезли на для изучения и для демонстрации на Поклонной горе. Американцы очень чувствительны к таким имиджевым потерям. Поэтому, думаю, больше они “Абрамсы” поставлять не будут, хотя у них их полно», — добавил генерал.
По его словам, ничем пока не проявили себя и F-16.
«Сколько шуму было вокруг них! Но из переданных Нидерландами 6 самолетов один чуть ли не сами украинцы вскоре и сбили, два уже мы накрыли на аэродроме в Хмельницкой области. А если начнем сбивать их в воздухе, один за другим? Американцы этот самолет продают по всему миру, нахваливают — им такая антиреклама явно не нужна», — заключил эксперт.
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