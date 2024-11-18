Генерал Бужинский заявил, что Зеленский может остаться без западного оружия

«Сколько шуму было вокруг них! Но из переданных Нидерландами 6 самолетов один чуть ли не сами украинцы вскоре и сбили, два уже мы накрыли на аэродроме в Хмельницкой области. А если начнем сбивать их в воздухе, один за другим? Американцы этот самолет продают по всему миру, нахваливают — им такая антиреклама явно не нужна», — заключил эксперт.