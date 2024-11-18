Собянин: силы ПВО отразили атаку беспилотника, летевшего на Москву

«Силами ПВО Минобороны в Раменском городском округе отражена атака беспилотника, летевшего на Москву. На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет. Специалисты экстренных служб работают на месте происшествия», — написал Собянин в Telegram.