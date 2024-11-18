Собянин: силы ПВО отразили атаку беспилотника, летевшего на Москву

Российские военные отразили атаку беспилотного летательного аппарата Вооружённых сил Украины, который летел на Москву, заявил мэр российской столицы Сергей Собянин.
Атака была отражена в Раменском городском округе. Собянин подчеркнул, что, по предварительным данным, в результате случившегося никто не пострадал.
Разрушения также не зафиксированы.
«Силами ПВО Минобороны в Раменском городском округе отражена атака беспилотника, летевшего на Москву. На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет. Специалисты экстренных служб работают на месте происшествия», — написал Собянин в Telegram.
Напомним, 10 ноября российские средства противовоздушной обороны сбили в общей сложности 32 беспилотных летательных аппарата, летевших на Москву. В частности, по словам Собянина, они были сбиты в Домодедово, Раменском и Коломне.
Ранее сообщалось, что один из беспилотников Вооружённых сил Украины, которые утром 10 ноября попытались атаковать российскую столицу, был уничтожен из ружья местным пенсионером.