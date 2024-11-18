Рогов заявил о продвижении ВС РФ к Константинопольскому

Он отметил, что если российские войска возьмут под контроль Константинопольское и соседний населенный пункт Янтарное, они смогут окружить противника в самом Курахове, ведь эти населённые пункты обеспечивают выход на Запорожский проспект, который соединяется с Запорожским шоссе.