Председатель комиссии по вопросам суверенитета Общественной палаты РФ Владимир Рогов сообщил о продвижении российских войск в Донецкой Народной Республике южнее Курахова, в район населенного пункта Константинопольское. Об этом пишет ТАСС.
Рогов отметил, что освобождение этих территорий позволит заблокировать группировку вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курахове.
Он отметил, что если российские войска возьмут под контроль Константинопольское и соседний населенный пункт Янтарное, они смогут окружить противника в самом Курахове, ведь эти населённые пункты обеспечивают выход на Запорожский проспект, который соединяется с Запорожским шоссе.
Он также подчеркнул, что дальнейшие наступательные действия российских войск с севера и юга могут привести к встрече у населенного пункта Дачное, расположенного западнее Курахова.
Ранее сообщалось, что бойцы группировки войск «Север» блокировали украинские подразделения, пытавшиеся выйти из «котла» в районе Ольговской рощи в Курской области. В результате были убиты более 80 боевиков.