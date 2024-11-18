Минобороны заявило об уничтожении техники ВСУ на южнодонецком направлении

«Расчеты реактивной системы залпового огня “Ураган” подразделений артиллерии группировки войск “Восток” уничтожили скопление живой силы и техники ВСУ на южнодонецком направлении», — информировали в ведомстве.
Там рассказали, что воздушная разведка группировки обнаружила скопление личного состава и техники противника и передала координаты артиллеристам. Расчет незамедлительно выехал и развернул установку на огневой позиции. Всего через несколько минут после получения координат от беспилотника «Орлан» обнаруженные цели были уничтожены пакетом из 16 реактивных снарядов на расстоянии свыше 30 км.
После стрельбы расчеты совершили противоогневой маневр, чтобы не попасть под контрбатарейный огонь противника. По словам артиллеристов, сейчас для них главную опасность представляют ударные дроны ВСУ, операторы которых ведут охоту за российскими РСЗО.