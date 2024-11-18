Минобороны заявило об уничтожении техники ВСУ на южнодонецком направлении

Там рассказали, что воздушная разведка группировки обнаружила скопление личного состава и техники противника и передала координаты артиллеристам. Расчет незамедлительно выехал и развернул установку на огневой позиции. Всего через несколько минут после получения координат от беспилотника «Орлан» обнаруженные цели были уничтожены пакетом из 16 реактивных снарядов на расстоянии свыше 30 км.