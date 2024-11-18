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«Тор-М2» прикрыл подразделения ВС РФ на красноармейском направлении

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Расчет зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Тор-М2» прикрыл активные действия мотострелковых и танковых подразделений группировки войск «Центр» на красноармейском направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Источник: Министерство обороны Российской Федерации

«Военнослужащие расчета зенитного ракетного комплекса “Тор-М2” группировки войск “Центр” в ходе боевой работы прикрыли активные действия мотострелковых и танковых подразделений от разведывательного БПЛА “Лелека” противника на красноармейском направлении», — сказали в ведомстве.

Там отметили, что боевая работа расчета ЗРК «Тор-М2» осуществляется в круглосуточном режиме. При обнаружении воздушных целей — управляемых и противорадиолокационных ракет, самолетов, вертолетов, крылатых ракет, разведывательных и ударных беспилотников, расчет берет их на сопровождение и при подтверждении цели проводит ее уничтожение.

По данным министерства, точность боевого применения позволяет расчетам одним боекомплектом ликвидировать до восьми воздушных целей противника. При этом РЛС обнаружения автоматически блокирует возможность поражения своих летательных аппаратов.

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