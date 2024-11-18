«Тор-М2» прикрыл подразделения ВС РФ на красноармейском направлении

Там отметили, что боевая работа расчета ЗРК «Тор-М2» осуществляется в круглосуточном режиме. При обнаружении воздушных целей — управляемых и противорадиолокационных ракет, самолетов, вертолетов, крылатых ракет, разведывательных и ударных беспилотников, расчет берет их на сопровождение и при подтверждении цели проводит ее уничтожение.