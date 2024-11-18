Трентон
+10°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Бойцы «Запада» уничтожили станцию спутниковой связи Starlink в зоне СВО

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Военнослужащие группировки «Запад» уничтожили в зоне проведения СВО до 60 военнослужащих украинской армии, станцию спутниковой связи Starlink и 14 пунктов управления БПЛА. Об этом ТАСС сообщил начальник пресс-центра группировки «Запад» Иван Бигма.

Источник: РИА "Новости"

«Подразделения группировки войск “Запад” продолжают выполнять боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции. Уничтожено 12 минометных расчетов. Расчетами противовоздушной обороны группировки уничтожено восемь беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Уничтожены станция спутниковой связи “Старлинк” и 14 пунктов управления БПЛА», — сказал он.

Бигма отметил, что также при поддержке артиллерии, тяжелых огнеметных систем и авиации нанесено поражение живой силе и технике подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах населенных пунктов Копанки, Новоегоровка, Ивановка, Терны, Торское. «Уничтожено до 60 боевиков, 3 боевые машины пехоты и бронетранспортер», — добавил он.

Карта СВО
Регионы, присоединившиеся к России 30 сентября 2022 года
Территории новых регионов РФ под контролем Украины
Территории Харьковской области под контролем РФ
Оперативные командования ВСУ