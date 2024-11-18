Бойцы «Запада» уничтожили станцию спутниковой связи Starlink в зоне СВО

Бигма отметил, что также при поддержке артиллерии, тяжелых огнеметных систем и авиации нанесено поражение живой силе и технике подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах населенных пунктов Копанки, Новоегоровка, Ивановка, Терны, Торское. «Уничтожено до 60 боевиков, 3 боевые машины пехоты и бронетранспортер», — добавил он.