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Десантники уничтожили пункт управления дронами ВСУ в районе Очакова

МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Противотанковый расчет ВДВ российской группировки войск «Днепр» уничтожил пункт управления БПЛА ВСУ в районе Очакова Николаевской области, сообщили в Минобороны России.

Источник: © РИА Новости

«Расчет противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) “Корнет” артиллерийского соединения ВДВ группировки войск “Днепр” пуском управляемой ракеты с побережья Кинбурнской косы уничтожил пункт управления БПЛА ВСУ на побережье Днепровского лимана в районе населенного пункта Очаков», — сказали в ведомстве.

По данным разведки, у вышки связи был обнаружен пункт управления БПЛА, откуда осуществлялись запуски разведывательных и ударных дронов.

Расчет «Корнета» выдвинулся на береговую линию и, выйдя на прямую наводку перед обнаруженной целью, развернул противотанковый комплекс, произвел пуск ракеты. Оператор комплекса поразил цель с предельного расстояния более 8 тысяч метров от огневой позиции. Результат поражения фиксировался средствами объективного контроля БПЛА.

Расчеты ПТРК способны поразить различные цели, в том числе фортификационные сооружения, расчеты FPV-дронов и бронированную технику ВСУ.

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