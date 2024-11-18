Десантники уничтожили пункт управления дронами ВСУ в районе Очакова

Расчет «Корнета» выдвинулся на береговую линию и, выйдя на прямую наводку перед обнаруженной целью, развернул противотанковый комплекс, произвел пуск ракеты. Оператор комплекса поразил цель с предельного расстояния более 8 тысяч метров от огневой позиции. Результат поражения фиксировался средствами объективного контроля БПЛА.