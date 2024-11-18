Ким Чен Ын: Запад использует Украину как «ударный отряд» против РФ

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что Соединённые Штаты и другие западные государства используют Украину как «ударный отряд» против РФ, он предупредил, что в мире «растёт нестабильность», что может привести к третьему мировому конфликту.
«Мы должны рассматривать войну Запада с Россией, в которой США и Запад используют Украину как ударный отряд, как конфликт, направленный на увеличение практического боевого опыта и расширение масштаба их военного вмешательства в мире», — сказал Ким Чен Ын.
Заявление прозвучало в ходе слёта офицеров Корейской народной армии, слова лидера КНДР цитирует ЦТАК.
Ким Чен Ын добавил, что в настоящее время западные «торговцы войной» продолжают оказывать военную помощь Киеву, а также израильской стороне. Запад продолжает поддерживать боевые действия.
«Тем самым вовлекается ещё больше стран, растёт нестабильность, в которой может возникнуть третья мировая война, ситуация в мире приближается к опасным границам», — заявил северокорейский лидер.
Напомним, в Пхеньяне состоялся четвёртый слёт командиров и политруков батальонов Корейской народной армии. В нём принял участие Ким Чен Ын. Предыдущий слёт офицеров КНА проводился десять лет назад.
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Киев и Запад хотят ещё больше интернационализировать конфликт на Украине, вовлекая в него другие государства, в том числе Южную Корею.