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Артиллеристы группы «Днепр» уничтожили миномет ВСУ на Каховском направлении

ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 18 ноя — РИА Новости. Артиллеристы из состава группировки войск «Днепр» уничтожили миномет ВСУ на каховском направлении, сообщили в Минобороны России.

Источник: © РИА Новости

Расчеты 122-миллиметровых буксируемых гаубиц Д-30 выполняют огневые задачи по уничтожению бронетехники, огневых средств, складов боеприпасов, укрепленных позиций, а также плавсредств ВСУ на правом берегу Днепра. Работа идет в тесном взаимодействии с расчетами БПЛА.

«В ходе очередного полета над правым берегом Днепра оператор выявил позицию миномета противника, координаты были немедленно переданы артиллеристам. В режиме реального времени производилась корректировка огня…. Личный состав батареи гаубицы Д-30 нанес огневое поражение по выявленному расчету миномета», — сказали в МО РФ.

Дроны-разведчики обнаруживают укрытия, боевую технику, местонахождение личного состава ВСУ. После передачи координат артиллеристы уничтожают выявленные цели. С расстояния свыше 15 километров ведется прицельный огонь, скорость достигает восьми выстрелов в минуту. Своевременную доставку боеприпасов в достаточных объемах обеспечивают подразделения материально-технического обеспечения группировки.