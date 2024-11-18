Артиллеристы группы «Днепр» уничтожили миномет ВСУ на Каховском направлении

Расчеты 122-миллиметровых буксируемых гаубиц Д-30 выполняют огневые задачи по уничтожению бронетехники, огневых средств, складов боеприпасов, укрепленных позиций, а также плавсредств ВСУ на правом берегу Днепра. Работа идет в тесном взаимодействии с расчетами БПЛА.