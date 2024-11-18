Артиллеристы группы «Днепр» уничтожили миномет ВСУ на Каховском направлении

Расчеты 122-миллиметровых буксируемых гаубиц Д-30 выполняют огневые задачи по уничтожению бронетехники, огневых средств, складов боеприпасов, укрепленных позиций, а также плавсредств ВСУ на правом берегу Днепра. Работа идет в тесном взаимодействии с расчетами БПЛА.
«В ходе очередного полета над правым берегом Днепра оператор выявил позицию миномета противника, координаты были немедленно переданы артиллеристам. В режиме реального времени производилась корректировка огня…. Личный состав батареи гаубицы Д-30 нанес огневое поражение по выявленному расчету миномета», — сказали в МО РФ.
Дроны-разведчики обнаруживают укрытия, боевую технику, местонахождение личного состава ВСУ. После передачи координат артиллеристы уничтожают выявленные цели. С расстояния свыше 15 километров ведется прицельный огонь, скорость достигает восьми выстрелов в минуту. Своевременную доставку боеприпасов в достаточных объемах обеспечивают подразделения материально-технического обеспечения группировки.