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Экипажи Ми-28 ударили по опорному пункту ВСУ в Курской области

МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Экипаж вертолетов Ми-28нм нанес удар авиаракетами по личному составу и опорному пункту ВСУ в Курской области, видео предоставило Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Экипаж армейской авиации на вертолете Ми-28нм в составе смешанной тактической группы нанес удар авиационными ракетами по личному составу и опорному пункту ВСУ в приграничном районе Курской области», — говорится в сообщении.

Уточняется, что после удара экипажи выполнили противоракетное маневрирование на предельно малой высоте с отстрелом тепловых ловушек, предотвращающих попадание ракет противника.

«Передовой авиационный наводчик подтвердил уничтожение цели», — сообщили в Минобороны.

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