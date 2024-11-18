Экипажи Ми-28 ударили по опорному пункту ВСУ в Курской области

«Экипаж армейской авиации на вертолете Ми-28нм в составе смешанной тактической группы нанес удар авиационными ракетами по личному составу и опорному пункту ВСУ в приграничном районе Курской области», — говорится в сообщении.
Уточняется, что после удара экипажи выполнили противоракетное маневрирование на предельно малой высоте с отстрелом тепловых ловушек, предотвращающих попадание ракет противника.
«Передовой авиационный наводчик подтвердил уничтожение цели», — сообщили в Минобороны.
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