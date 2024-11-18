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Собянин: силы ПВО сбили второй беспилотник, летевший на Москву

Дрон ВСУ ликвидирован в Павлово-Посадском городском округе.

Источник: Сергей Савостьянов/ТАСС

Российские военные отразили атаку ещё одного беспилотного летательного аппарата Вооружённых сил Украины, который летел на Москву, заявил мэр российской столицы Сергей Собянин.

Он уточнил, что второй дрон ликвидирован в Павлово-Посадском городском округе. По предварительным сведениям, разрушений и пострадавших нет.

«Силами ПВО Минобороны в Павлово-Посадском городском округе сбит один беспилотник, летевший на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте происшествия», — написал Собянин в Telegram.

О первом сбитом украинском беспилонике мэр Москвы проинформировал в 03:54 мск.

Он заявил, что дрон ВСУ, летевший на российскую столицу, был уничтожен в Раменском городском округе. На месте падения обломков разрушений нет. По предварительным данным, никто не пострадал.

Напомним, 10 ноября средства противовоздушной обороны РФ сбили 32 беспилотных летательных аппарата, летевших на Москву. В частности, по словам Собянина, они были сбиты в Домодедово, Раменском и Коломне.