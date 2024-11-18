В Пермском крае простятся с погибшим в СВО Даниилом Александровым

Ранее perm.aif.ru сообщил, что в зоне СВО погиб 47-летний житель Прикамья Сергей Старков. Он был многодетным отцом. Родился в 1977 году. Жил в Верещагинском округе. Учился в Комаровской школе, работал (в том числе) монтёром пути в пожарной части и на предприятии «Уралспецбетон». В зоне СВО был наводчиком штурмового отделения. Сергея Старкова не стало 4 февраля. Он погиб в районе Клещеевки (Бахмутский район ДНР).