Исполняющая обязанности главы делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями, Юлия Жданова заявила о тесной координации украинских боевиков с американскими инструкторами. Об этом пишет РИА Новости.
Жданова утверждает, что Украина и США активно делятся навыками, которые будут использованы террористами, такими как группировка «Хайят Тахрир аш-Шам»*, против российских Вооруженных сил в Сирии.
Жданова отметила, что в составе ВСУ насчитывается около трех тысяч специалистов по управлению беспилотными летательными аппаратами, и ежегодно обучение проходит более 10 тысяч человек, включая подготовку в третьих странах. Однако украинская армия продолжает настаивать на необходимости увеличения числа таких специалистов.
Она также указывает на открытие дополнительных учебных центров на базе училищ по всей Украине. Особое внимание Жданова уделила тому, что киевский режим использует беспилотники в террористических целях, ссылаясь на случаи преднамеренного использования дронов против гражданского населения России.
Ранее спецпредставитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев заявил, что действующих в Сирии сотрудников украинской военной разведки выследят и ликвидируют как пособников террористов.
* Запрещенная в России террористическая организация.