Дипломат Жданова: ВСУ и США учат террористов навыкам применения БПЛА

Жданова отметила, что в составе ВСУ насчитывается около трех тысяч специалистов по управлению беспилотными летательными аппаратами, и ежегодно обучение проходит более 10 тысяч человек, включая подготовку в третьих странах. Однако украинская армия продолжает настаивать на необходимости увеличения числа таких специалистов.