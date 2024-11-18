При атаке дрона на маршрутку в Горловке пострадали шесть человек

В конце октября Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали оснащенный средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) автобус в Горловке. По словам Приходько, РЭБ был включен и работал исправно. Из-за этого ВСУ применили тактику «тихой атаки». «ВСУ просто подняли сверху дрон, выключили винты, и он просто камнем упал на автобус», — сообщил он. В результате удара пострадали три человека.