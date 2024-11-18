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При атаке дрона на маршрутку в Горловке пострадали шесть человек

В результате атаки беспилотника на маршрутное такси в Горловке в ДНР пострадали шесть человек. Об этом сообщил в мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале.

Источник: РИА "Новости"

Он уточнил, что инцидент произошел на улице Жукова.

В конце октября Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали оснащенный средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) автобус в Горловке. По словам Приходько, РЭБ был включен и работал исправно. Из-за этого ВСУ применили тактику «тихой атаки». «ВСУ просто подняли сверху дрон, выключили винты, и он просто камнем упал на автобус», — сообщил он. В результате удара пострадали три человека.

Глава города также сообщил, что из-за атаки украинских войск была обесточена фильтровальная станция № 2 и насосная станция «Резервная». Помимо этого, без электричества остался 245-й квартал.