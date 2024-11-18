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Минобороны сообщило о 59 уничтоженных БПЛА над пятью регионами России

Средства противовоздушной обороны (ПВО) за ночь уничтожили 59 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) над пятью регионами РФ. Об этом 18 ноября сообщили в Минобороны России.

Источник: РИА "Новости"

Уточняется, что дроны были ликвидированы над Московской, Курской, Брянской, Белгородской и Тульской областями.

«Два беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) уничтожены над территорией Московской области, сорок пять БПЛА уничтожены над территорией Брянской области, шесть — над территорией Курской области, три — над территорией Белгородской области и три — над территорией Тульской области», — проинформировала пресс-служба в Telegram-канале ведомства.

Ранее, 17 ноября, Минобороны сообщило об уничтоженных в России беспилотниках и безэкипажных катерах ВСУ. Уточняется, что катера следовали в направлении Крымского полуострова.

Вооруженные силы Украины пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.