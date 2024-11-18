Минобороны сообщило о 59 уничтоженных БПЛА над пятью регионами России

«Два беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) уничтожены над территорией Московской области, сорок пять БПЛА уничтожены над территорией Брянской области, шесть — над территорией Курской области, три — над территорией Белгородской области и три — над территорией Тульской области», — проинформировала пресс-служба в Telegram-канале ведомства.