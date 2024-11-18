Минобороны сообщило о 59 уничтоженных БПЛА над пятью регионами России

Уточняется, что дроны были ликвидированы над Московской, Курской, Брянской, Белгородской и Тульской областями.
«Два беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) уничтожены над территорией Московской области, сорок пять БПЛА уничтожены над территорией Брянской области, шесть — над территорией Курской области, три — над территорией Белгородской области и три — над территорией Тульской области», — проинформировала пресс-служба в Telegram-канале ведомства.
Ранее, 17 ноября, Минобороны сообщило об уничтоженных в России беспилотниках и безэкипажных катерах ВСУ. Уточняется, что катера следовали в направлении Крымского полуострова.
Вооруженные силы Украины пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.