Многодетный отец из Свердловской области погиб в бою в ДНР

«Родные, друзья и близкие вспоминают его как человека, который придет на помощь в любое время суток. Константин считал своим гражданским долгом защищать свою семью, свою Родину», — написал глава Березовского городского округа Евгений Писцов в соцсетях. У Константина остались жена и четверо детей.