Многодетный отец из Свердловской области погиб в бою в ДНР

В свердловском городе Березовский 18 ноября проводят в последний путь 36-летнего жителя Сарапулки Константина Федяева, погибшего 4 ноября 2024 года при выполнении боевых задач в Селидово Донецкой Народной Республики.
«Родные, друзья и близкие вспоминают его как человека, который придет на помощь в любое время суток. Константин считал своим гражданским долгом защищать свою семью, свою Родину», — написал глава Березовского городского округа Евгений Писцов в соцсетях. У Константина остались жена и четверо детей.
Траурный митинг пройдет 18 ноября на площади у Обелиска Славы ВОВ в Сарапулке. Захоронят бойца на местном кладбище.