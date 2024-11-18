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Многодетный отец из Свердловской области погиб в бою в ДНР

С Константином Фадеевым простятся в городе Березовский.

В свердловском городе Березовский 18 ноября проводят в последний путь 36-летнего жителя Сарапулки Константина Федяева, погибшего 4 ноября 2024 года при выполнении боевых задач в Селидово Донецкой Народной Республики.

«Родные, друзья и близкие вспоминают его как человека, который придет на помощь в любое время суток. Константин считал своим гражданским долгом защищать свою семью, свою Родину», — написал глава Березовского городского округа Евгений Писцов в соцсетях. У Константина остались жена и четверо детей.

Траурный митинг пройдет 18 ноября на площади у Обелиска Славы ВОВ в Сарапулке. Захоронят бойца на местном кладбище.