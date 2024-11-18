Боец «Ахмата» рассказал об отступлении ВСУ в Курской области

Бойцы «Ахмата», продвигающиеся в Курской области, показали агентству оставленные украинские позиции, брошенную ВСУ иностранную технику и боеприпасы, в том числе британский бронетранспортер.
«На ходу вроде бы (бросали технику — ред.). Они, убегая, перевернулись… Экипаж убежал», — рассказал «Гостуха».
Он уточнил, что во время наступления бойцов «Ахмата» на этом участке, украинские военнослужащие оставили также американскую БМП «Брэдли» и ряд другой техники с боеприпасами.
«Навсегда тут много осталось (противника на данном участке — ред.), пленных тоже много было», — добавил «Гостуха».
По его словам, не смотря на то, что ВСУ под напором пришлось отступить с ряда участков, они продолжают оказывать сопротивление, приказ на отход им не дают.
Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 30 тысяч военных.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.