Российская армия предотвратила прорыв ДРГ на Херсонском направлении

«Бойцы Вооруженных сил Российской Федерации предотвратили попытку прорыва украинской диверсионно-разведывательной группы на Херсонском направлении. В составе ДРГ ВСУ была военнослужащая-женщина», — сказал собеседник агентства.
На видео, которое силовики предоставили РИА Новости, можно видеть трех уничтоженных диверсантов.
Украинские ДРГ не раз пытались прорваться на левый берег Днепра, высадиться на Тендровской и Кинбурнской косах, но отступали с потерями после отпора российских войск. По словам губернатора Херсонской области Владимира Сальдо, это попытки стоили ВСУ потери элитного спецназа, а бойцы российской армии всегда наготове и дадут достойный отпор при любых попытках вторжения врага.
Херсонская область стала российским регионом в сентябре 2022 года по итогам референдума, 87,05 процента участников которого проголосовали за присоединение к России. Киевский режим не признает легитимность этого волеизъявления и продолжает обстреливать территорию. Сейчас российская армия контролирует 75 процентов Херсонской области, ВСУ удерживают правобережье Днепра, включая город Херсон.