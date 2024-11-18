Российская армия предотвратила прорыв ДРГ на Херсонском направлении

Украинские ДРГ не раз пытались прорваться на левый берег Днепра, высадиться на Тендровской и Кинбурнской косах, но отступали с потерями после отпора российских войск. По словам губернатора Херсонской области Владимира Сальдо, это попытки стоили ВСУ потери элитного спецназа, а бойцы российской армии всегда наготове и дадут достойный отпор при любых попытках вторжения врага.