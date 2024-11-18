Власти Татарстана опровергли уничтожение дрона ВСУ под Казанью вертолетом Ка-52

«В выходные в Сети, а также в отдельных средствах массовой информации появились публикации якобы из Казани, сопровождаемые видеокадрами уничтожения вертолетом Ка-52 украинского БПЛА. Информируем, что подобных фактов на территории Республики Татарстан зафиксировано не было», — подчеркнула Галимова.