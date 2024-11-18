ФСБ задержала украинского агента, готовившего теракты в трех регионах

МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Украинский агент, изготавливавший бомбы для проведения диверсионно-террористических актов в трех регионах РФ, задержан в Калужской области, сообщает ЦОС ФСБ РФ.
«ФСБ РФ на территории Калужской области задержан гражданин России, 1976 года рождения, осуществлявший в интересах украинских спецслужб сборку самодельных взрывных устройств, которые впоследствии планировалось использовать для совершения террористических атак на территории Белгородской, Брянской и Тульской областей», — говорится в сообщении.
Следствие установило, что в октябре 2023 года он был завербован украинскими спецслужбами и оборудовал лабораторию для производства взрывчатых веществ в своем загородном доме. Изготовленные взрывные устройства, как сообщает ФСБ, передавались через тайники другим агентам для диверсионно-террористических актов в Белгороде и Брянске во время выборов президента РФ в марте 2024 года, а также для подрыва газораспределительной подстанции в Туле, которые были предотвращены. Задержано семь граждан РФ.
В доме фигуранта изъято готовое взрывное устройство массой 4,8 килограмма, компоненты для взрывчатых веществ, патроны, оружие времен Великой Отечественной войны, пистолет Макарова, сим-карты, ноутбук и смартфон для связи с украинскими спецслужбами, отметили в ведомстве, уточнив, что изъятое оружие направлено на экспертизу.
«В отношении фигуранта следственным подразделением УФСБ России по Калужской области возбуждено уголовное дело», — добавили в ФСБ.