ФСБ задержала украинского агента, готовившего теракты в трех регионах

Следствие установило, что в октябре 2023 года он был завербован украинскими спецслужбами и оборудовал лабораторию для производства взрывчатых веществ в своем загородном доме. Изготовленные взрывные устройства, как сообщает ФСБ, передавались через тайники другим агентам для диверсионно-террористических актов в Белгороде и Брянске во время выборов президента РФ в марте 2024 года, а также для подрыва газораспределительной подстанции в Туле, которые были предотвращены. Задержано семь граждан РФ.