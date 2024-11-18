В Воронеже учеников школы № 13 спустили в подвал из-за авиационной опасности

Учеников и персонал школы № 13 спустили в подвал после объявления авиационной опасности. Об этом воронежцы рассказали vrn.aif.ru.
По словам собеседника, детей и взрослых провели в подвал сразу после объявления сигнала 18 ноября в 09:30.
Отбой авиационной опасности был объявлен в 10:16. Об этом сообщил губернатор.
«При поступлении во время занятий сигнала о возникновении разного рода угроз, дети в сопровождении педагогов направляются в безопасные места, определенные согласно всем требованиям и находятся там до момента отмены или устранения сложившейся ситуации», — прокомментировали ситуацию в мэрии.