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В Воронеже учеников школы № 13 спустили в подвал из-за авиационной опасности

Сигнал объявили утром 18 ноября.

Учеников и персонал школы № 13 спустили в подвал после объявления авиационной опасности. Об этом воронежцы рассказали vrn.aif.ru.

По словам собеседника, детей и взрослых провели в подвал сразу после объявления сигнала 18 ноября в 09:30.

Отбой авиационной опасности был объявлен в 10:16. Об этом сообщил губернатор.

«При поступлении во время занятий сигнала о возникновении разного рода угроз, дети в сопровождении педагогов направляются в безопасные места, определенные согласно всем требованиям и находятся там до момента отмены или устранения сложившейся ситуации», — прокомментировали ситуацию в мэрии.