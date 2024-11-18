В Воронеже учеников школы № 13 спустили в подвал из-за авиационной опасности

«При поступлении во время занятий сигнала о возникновении разного рода угроз, дети в сопровождении педагогов направляются в безопасные места, определенные согласно всем требованиям и находятся там до момента отмены или устранения сложившейся ситуации», — прокомментировали ситуацию в мэрии.