В Воронеже повторно отменили режим опасности атаки БПЛА 18 ноября

В Воронежской области сегодня, 18 ноября, повторно отменили опасность атаки БПЛА. В 10:16 об этом сообщил губернатор Александр Гусев. Напомним, что он действовал с 9:30.
По предварительной информации, обошлось без последствий в воздухе и на земле.
Кстати, сегодня ночью в нашем регионе уже объявляли режим опасности атаки БПЛА. Он продержался 165 минут — с 2:16 до 5:01.
Напомним, что власти просят воронежцев не публиковать фото и видео о последствиях атак ВСУ. Такими действиями жители помогают противнику и подвергают опасности сотрудников оперативных служб.