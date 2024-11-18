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В Воронеже повторно отменили режим опасности атаки БПЛА 18 ноября

По предварительной информации, обошлось без последствий в воздухе и на земле.

В Воронежской области сегодня, 18 ноября, повторно отменили опасность атаки БПЛА. В 10:16 об этом сообщил губернатор Александр Гусев. Напомним, что он действовал с 9:30.

По предварительной информации, обошлось без последствий в воздухе и на земле.

Кстати, сегодня ночью в нашем регионе уже объявляли режим опасности атаки БПЛА. Он продержался 165 минут — с 2:16 до 5:01.

Напомним, что власти просят воронежцев не публиковать фото и видео о последствиях атак ВСУ. Такими действиями жители помогают противнику и подвергают опасности сотрудников оперативных служб.