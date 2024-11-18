Российские военные освободили Новоалексеевку в ДНР

МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Российские войска взяли под контроль село Новоалексеевка в ДНР, сообщили в Минобороны.
«Подразделения группировки войск “Центр” в результате активных и решительных действий освободили населенный пункт Новоалексеевка Донецкой Народной Республики», — говорится в сводке.
Кроме того, бойцы «Центра» нанесли поражение подразделениям четырех украинских бригад в районе Дзержинска, Вознесенки и Украинки, а также отбили 11 контратак.
Потери ВСУ в зоне ответственности группировки за сутки составили:
более 500 человек убитыми и ранеными;американский бронетранспортер М113;американская гаубица М-777;пикап;польская САУ Krab;два орудия Д-20;САУ «Гвоздика»;две гаубицы Д-30;две противотанковые пушки "Рапира.