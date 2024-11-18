Бойцы «Юга» отразили две контратаки ВСУ

МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Российская группировка «Юг» улучшила положение по переднему краю, нанесла поражение формированиям пяти украинских бригад и отразила две контратаки, ВСУ при этом потеряли до 695 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.