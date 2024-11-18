Бойцы «Юга» отразили две контратаки ВСУ

«Подразделения “Южной” группировки войск улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированиям 54-й механизированной, 10-й горно-штурмовой, 81-й аэромобильной, 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и 124-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Северск, Дроновка, Андреевка, Анновка, Дачное и Курахово Донецкой Народной Республики», — говорится в сводке российского военного ведомства.
Кроме того, они отразили две контратаки штурмовых групп 46-й аэромобильной бригады ВСУ.
«Потери противника составили до 695 военнослужащих, два танка, два бронетранспортера, боевая бронированная машина, 12 автомобилей, 152 мм гаубица “Мста-Б”, четыре 152 мм орудия Д-20, 122 мм гаубица Д-30 и два 105 мм орудия М119 производства США», — добавили в МО РФ.
Также российские военнослужащие уничтожили две станции радиоэлектронной борьбы и шесть полевых складов с боеприпасами.