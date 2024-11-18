Группировка «Восток» заняла более выгодные рубежи

«Подразделениями группировки войск “Восток” заняты более выгодные рубежи и позиции, нанесено поражение формированиям 33-й механизированной бригады ВСУ, 37-й бригады морской пехоты, 123-й и 129-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Зеленое Поле, Улаклы, Константинополь и Великая Новоселка Донецкой Народной Республики. Отражена контратака формирований 32-й механизированной бригады ВСУ. Потери противника составили до 135 военнослужащих, боевая бронированная машина, два автомобиля, 152 мм самоходная артиллерийская установка “Акация”, 155-мм гаубица М-777 и пусковая установка реактивной системы залпового огня HIMARS», — говорится в сообщении.