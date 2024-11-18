Бойцы «Запада» нанесли поражение ВСУ в Харьковской области и ДНР

«Подразделения группировки войск “Запад” улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 28-й, 60-й, 63-й, 67-й, 116-й механизированных бригад ВСУ и 119-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Загрызово, Купянск, Глушковка Харьковской области, Красный Лиман и Торское Донецкой Народной Республики», — говорится в сводке российского военного ведомства.
Кроме того, были отражены три контратаки штурмовых групп 14-й механизированной бригады ВСУ и 1-й бригады нацгвардии.
«Противник потерял до 450 военнослужащих, боевую бронированную машину, шесть автомобилей, 155 мм самоходную артиллерийскую установку Krab польского производства, 155 мм самоходную артиллерийскую установку “Богдана”, 155 мм гаубицу М198 и два 105 мм орудия М119 производства США, 122 мм самоходную артиллерийскую установку “Гвоздика” и 122 мм гаубицу Д-30», — добавили в Минобороны РФ.
Также уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н» и два полевых склада с боеприпасами.