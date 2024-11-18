Бойцы «Запада» нанесли поражение ВСУ в Харьковской области и ДНР

«Противник потерял до 450 военнослужащих, боевую бронированную машину, шесть автомобилей, 155 мм самоходную артиллерийскую установку Krab польского производства, 155 мм самоходную артиллерийскую установку “Богдана”, 155 мм гаубицу М198 и два 105 мм орудия М119 производства США, 122 мм самоходную артиллерийскую установку “Гвоздика” и 122 мм гаубицу Д-30», — добавили в Минобороны РФ.