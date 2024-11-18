Бойцы группировки «Центр» отразили 11 контратак ВСУ за сутки

«Противник потерял более 500 военнослужащих, бронетранспортер М113 и 155-мм гаубицу М-777 производства США, пикап, 155-мм самоходную артиллерийскую установку Krab польского производства, два 152-мм орудия Д-20, 122-мм самоходную артиллерийскую установку “Гвоздика”, две 122-мм гаубицы Д-30 и две 100-мм противотанковые пушки “Рапира”, — говорится в сводке министерства.