Бойцы группировки «Центр» отразили 11 контратак ВСУ за сутки

По данным ведомства, подразделения группировки войск «Центр» нанесли поражение живой силе и технике 54-й, 100-й механизированных, 142-й пехотной бригад ВСУ и 116-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Дзержинск, Вознесенка и Украинка ДНР, отразили 11 контратак штурмовых групп 23-й, 151-й механизированных, 71-й, 152-й егерских бригад ВСУ и штурмовой бригады «Лють» национальной полиции Украины.
«Противник потерял более 500 военнослужащих, бронетранспортер М113 и 155-мм гаубицу М-777 производства США, пикап, 155-мм самоходную артиллерийскую установку Krab польского производства, два 152-мм орудия Д-20, 122-мм самоходную артиллерийскую установку “Гвоздика”, две 122-мм гаубицы Д-30 и две 100-мм противотанковые пушки “Рапира”, — говорится в сводке министерства.