Трентон
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростове двух украинцев приговорили к 12 годам колонии за шпионаж

Ростовский областной суд признал двух граждан Украины виновными в шпионаже, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ.

Один из жителей Каховки установил связь с сотрудниками СБУ. В августе 2022 года он собирал и через мессенджер передавал сведения о местонахождении личного состава и военной техники Вооруженных Сил РФ в Херсонской области.

В дальнейшем мужчина передал мобильный телефон своему знакомому, чтобы тот продолжал информировать украинскую спецслужбу.

Действия подсудимых были пресечены сотрудниками правоохранительных органов.

Каждого фигуранта уголовного дела приговорили к 12 годам лишения свободы. Один будет отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима, второй — в колонии особого режима.