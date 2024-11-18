В Ростове двух украинцев приговорили к 12 годам колонии за шпионаж

Один из жителей Каховки установил связь с сотрудниками СБУ. В августе 2022 года он собирал и через мессенджер передавал сведения о местонахождении личного состава и военной техники Вооруженных Сил РФ в Херсонской области.
В дальнейшем мужчина передал мобильный телефон своему знакомому, чтобы тот продолжал информировать украинскую спецслужбу.
Действия подсудимых были пресечены сотрудниками правоохранительных органов.
Каждого фигуранта уголовного дела приговорили к 12 годам лишения свободы. Один будет отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима, второй — в колонии особого режима.