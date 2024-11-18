ВС России поразили военные аэродромы и объекты энергетики ВПК Украины

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, объектам энергетики обеспечивающим деятельность военно-промышленного комплекса Украины, местам подготовки операторов беспилотных летательных аппаратов и складам хранения беспилотных летательных аппаратов, а также скоплениям живой силы и военной техники противника в 135 районах», — говорится в сообщении оборонного ведомства.
Средствами противовоздушной обороны сбиты четыре управляемые авиационные бомбы Hammer производства Франции, четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 106 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 648 самолетов, 283 вертолета, 36 174 беспилотных летательных аппарата, 586 зенитных ракетных комплексов, 19 369 танков и других боевых бронированных машин, 1490 боевых машин реактивных систем залпового огня, 18 125 орудий полевой артиллерии и минометов, 28 492 единицы специальной военной автомобильной техники.