Группировка «Днепр» уничтожила до 70 солдат ВСУ за сутки

«Подразделениями группировки войск “Днепр” нанесено поражение живой силе и технике 31-й, 110-й, 118-й механизированных бригад ВСУ, 103-й и 126-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Малая Токмачка, Новоданиловка Запорожской области, Блактиное, Ольговка и Никольское Херсонской области. Потери ВСУ составили до 70 военнослужащих, четыре автомобиля, шесть станций радиоэлектронной борьбы и станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США. Уничтожен полевой склад боеприпасов», — говорится в сообщении российского оборонного ведомства".