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ПВО сбила три беспилотника над Белгородской и Курской областями

МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО уничтожили два украинских беспилотника над Белгородской областью и один — над Курской, сообщили в Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«18 ноября т.г. около 12.55 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Белгородской области и один — над территорией Курской», — говорится в сообщении.