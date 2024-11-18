«18 ноября т.г. около 12.55 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Белгородской области и один — над территорией Курской», — говорится в сообщении.
ПВО сбила три беспилотника над Белгородской и Курской областями
МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО уничтожили два украинских беспилотника над Белгородской областью и один — над Курской, сообщили в Минобороны РФ.