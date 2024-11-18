«За сутки потери ВСУ составили 420 военнослужащих, две боевые машины пехоты Bradley производства США, боевая машина пехоты Marder производства ФРГ, четыре боевые бронированные машины, четыре автомобиля, 155 мм самоходная артиллерийская установка PzH-2000 производства ФРГ, 152 мм самоходная артиллерийская установка “Акация”, 152 мм орудие Д-20 и три 122 мм гаубицы Д-30. Двадцать четыре военнослужащих ВСУ сдались в плен», — говорится в сообщении российского военного ведомства.
Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 3 3670 военнослужащих, 213 танков, 140 боевых машин пехоты, 115 бронетранспортеров, 1175 боевых бронированных машин, 958 автомобилей, 291 артиллерийское орудие, 40 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе 11 HIMARS и шесть MLRS производства США, 13 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, семь транспортно-заряжающих машин, 66 станций РЭБ, 13 РЛС контрбатарейной борьбы, четыре РЛС ПВО, 27 единиц инженерной и другой техники, из них 13 инженерных машин разграждения, одна установка разминирования УР-77, а также шесть бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабная машина.
«Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается», — сообщили в Минобороны РФ.