Минобороны рассказало о потерях ВСУ в Курской области за сутки

Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 3 3670 военнослужащих, 213 танков, 140 боевых машин пехоты, 115 бронетранспортеров, 1175 боевых бронированных машин, 958 автомобилей, 291 артиллерийское орудие, 40 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе 11 HIMARS и шесть MLRS производства США, 13 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, семь транспортно-заряжающих машин, 66 станций РЭБ, 13 РЛС контрбатарейной борьбы, четыре РЛС ПВО, 27 единиц инженерной и другой техники, из них 13 инженерных машин разграждения, одна установка разминирования УР-77, а также шесть бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабная машина.