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Российские войска нанесли удар по силам девяти бригад ВСУ в Курской области

МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Группировка «Север» нанесла поражение формированиям девяти украинских бригад в районах семи населённых пунктов курского приграничья, сообщили в Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Подразделения группировки войск “Север” нанесли поражение формированиям 41-й, 44-й, 47-й, 115-й механизированных, 82-й, 95-й десантно-штурмовых бригад, 36-й бригады морской пехоты, 117-й и 129-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Александрия, Дарьино, Леонидово, Новая Сорочина, Новоивановка, Плёхово и Свердликово», — говорится в сводке ведомства о ходе отражения попытки вторжения ВСУ в Курскую область.

Отмечается, что ВС РФ продолжают разгром формирований ВСУ на территории Курской области.

Кроме того, авиация и артиллерия поразили живую силу и технику противника в районах 14 населённых пунктов Курской области и двух — в Сумской области Украины.