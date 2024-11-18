Российские войска нанесли удар по силам девяти бригад ВСУ в Курской области

«Подразделения группировки войск “Север” нанесли поражение формированиям 41-й, 44-й, 47-й, 115-й механизированных, 82-й, 95-й десантно-штурмовых бригад, 36-й бригады морской пехоты, 117-й и 129-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Александрия, Дарьино, Леонидово, Новая Сорочина, Новоивановка, Плёхово и Свердликово», — говорится в сводке ведомства о ходе отражения попытки вторжения ВСУ в Курскую область.
Отмечается, что ВС РФ продолжают разгром формирований ВСУ на территории Курской области.
Кроме того, авиация и артиллерия поразили живую силу и технику противника в районах 14 населённых пунктов Курской области и двух — в Сумской области Украины.