Под Волгоградом простились с героем СВО Владиславом Миллером

В Волгоградской области проводили в последний путь участника специальной военной операции Владислава Миллера. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе администрации Камышина, мужчина отважно защищал интересы Родины и мирное население. Он с честью и достоинством выполнил свой воинский долг и погиб в бою.