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Под Волгоградом простились с героем СВО Владиславом Миллером

В Камышине похоронили бойца спецоперации.

Источник: Комсомольская правда

В Волгоградской области проводили в последний путь участника специальной военной операции Владислава Миллера. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе администрации Камышина, мужчина отважно защищал интересы Родины и мирное население. Он с честью и достоинством выполнил свой воинский долг и погиб в бою.

Военнослужащего похоронили в родном городе, где он родился и вырос.

«Скорбим вместе с семьёй павшего и выражаем родным и близким Владислава Миллера искренние соболезнования», — говорится в официальном сообщении администрации.