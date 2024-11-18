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На СВО погиб 51-летний уралец из многодетной семьи

В ДНР возле населенного пункта Михайловка при штурмовой операции погиб 51-летний гвардии младший сержант Игорь Иванов из Каменска-Уральского Свердловской области.

Несовместимые с жизнью ранения он получил 11 сентября, сообщает мэрия.

Игорь Владимирович родился в селе Сипавском Каменского района в многодетной семье. Окончил Пироговскую среднюю школу, а также СПТУ № 116. Срочную службу проходил в танковых войсках, был награжден медалью, а также нагрудным знаком «Ветеран боевых действий на Северном Кавказе».

В сентябре 2022 года ушел по мобилизации. Спас немало жизней военнослужащих: эвакуировал с поля боя раненых. Представлен к ордену Мужества посмертно. Героя проводили в последний путь с воинскими почестями. Похоронили на кладбище в селе Пирогово.