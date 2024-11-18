На СВО погиб 51-летний уралец из многодетной семьи

Несовместимые с жизнью ранения он получил 11 сентября, сообщает мэрия.
Игорь Владимирович родился в селе Сипавском Каменского района в многодетной семье. Окончил Пироговскую среднюю школу, а также СПТУ № 116. Срочную службу проходил в танковых войсках, был награжден медалью, а также нагрудным знаком «Ветеран боевых действий на Северном Кавказе».
В сентябре 2022 года ушел по мобилизации. Спас немало жизней военнослужащих: эвакуировал с поля боя раненых. Представлен к ордену Мужества посмертно. Героя проводили в последний путь с воинскими почестями. Похоронили на кладбище в селе Пирогово.