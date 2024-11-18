30 авто передали волгоградцам, получившим военные травмы

Отечественные легковые автомобили с ручным управлением и автоматической коробкой передач передали волгоградцам — участникам СВО и боевых действий на Северном Кавказе, получившим тяжелые военные травмы. Обладателями Lada Granta стали 30 жителей региона, сообщают в обладминистрации.
Всего с начала года участникам боевых действий, в числе которых и добровольцы, передано 70 автомобилей. Для ветеранов это не роскошь, а средство передвижения, необходимое для полноценной, активной жизни и работы.
По предложению главы региона Андрея Бочарова машины предоставляются бесплатно. Как участники СВО возвращаются к мирной жизни через спорт, в нашем материале.