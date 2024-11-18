Омский губернатор Хоценко показал предложение руки и сердца из Стаханова

«Хотел бы сказать, что данную награду я заслужил благодаря одному человеку, который прибыл со мной, которого я горячо и сильно люблю, без поддержки которого я бы не смог добиться тех успехов, целей, поставленных передо мной, если бы рядом не было ее. Хочу сказать большое ей спасибо за то, что она со мной. Даже в зону СВО прибыла, и поддерживает меня отсюда», — заявил на видеозаписи боец СВО с позывным «Поляк».