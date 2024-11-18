Трентон
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Омский губернатор Хоценко показал предложение руки и сердца из Стаханова

В понедельник, 18 ноября 2024 года, губернатор Омской области Виталий Хоценко вручил в Стаханове региональные медали За участие в СВО.

Как отметил глава региона, во время церемонии боец с позывным «Поляк» сделал предложение своей возлюбленной Кристине. Виталий Хоценко также опубликовал в своих социальных сетях видео трогательного момента предложения руки и сердца.

«Хотел бы сказать, что данную награду я заслужил благодаря одному человеку, который прибыл со мной, которого я горячо и сильно люблю, без поддержки которого я бы не смог добиться тех успехов, целей, поставленных передо мной, если бы рядом не было ее. Хочу сказать большое ей спасибо за то, что она со мной. Даже в зону СВО прибыла, и поддерживает меня отсюда», — заявил на видеозаписи боец СВО с позывным «Поляк».

В финале ролика парень под громкие аплодисменты становится на одно колено перед избранницей.

Как сообщил Виталий Хоценко, девушка ответила согласием. Губернатор пожелал счастья молодым.