Омский губернатор Хоценко показал предложение руки и сердца из Стаханова

Как отметил глава региона, во время церемонии боец с позывным «Поляк» сделал предложение своей возлюбленной Кристине. Виталий Хоценко также опубликовал в своих социальных сетях видео трогательного момента предложения руки и сердца.
«Хотел бы сказать, что данную награду я заслужил благодаря одному человеку, который прибыл со мной, которого я горячо и сильно люблю, без поддержки которого я бы не смог добиться тех успехов, целей, поставленных передо мной, если бы рядом не было ее. Хочу сказать большое ей спасибо за то, что она со мной. Даже в зону СВО прибыла, и поддерживает меня отсюда», — заявил на видеозаписи боец СВО с позывным «Поляк».
В финале ролика парень под громкие аплодисменты становится на одно колено перед избранницей.
Как сообщил Виталий Хоценко, девушка ответила согласием. Губернатор пожелал счастья молодым.