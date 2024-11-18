Спецоперация на Украине. Брифинг Минобороны

Потери противника в живой силе составили до 695 военнослужащих. Также украинская сторона лишилась двух танков, двух бронетранспортеров, боевой бронированной машины, 12 автомобилей, 152-мм гаубицы «Мста-Б», четырех 152-мм орудий Д-20, 122-мм гаубицы Д-30 и двух 105-мм орудий М119 производства США. Уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы и шесть полевых складов с боеприпасами.