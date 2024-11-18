Спецоперация на Украине. Брифинг Минобороны

Российские военные взяли под контроль Новоалексеевку в ДНР
В Министерстве обороны заявили об освобождении села Новоалексеевка в Донецкой Народной Республике. Взятие под контроль РФ населенного пункта обеспечили формирования группировки «Центр».
Формирования «Севера» нанесли поражение силам ВСУ в Харьковской области
Военные группировки «Север» нанесли удар по живой силе и технике 57-й мотопехотной бригады ВСУ и 5-го пограничного отряда погранслужбы Украины в районе города Волчанска, поселка Казачья Лопань и села Басово. Потери ВСУ достигли до 50 военнослужащих. Также уничтожено два автомобиля ВСУ.
Группировка «Севера» продолжает разгром ВСУ в Курской области
Подразделения «Севера» поразили формирования семи бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Александрия, Дарьино, Леонидово, Новая Сорочина, Новоивановка, Плехово и Свердликово.
«Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии поражены живая сила и техника противника в районах населенных пунктов Богдановка, Гуево, Куриловка, Лебедевка, Локня, Мартыновка, Михайловка, Нижний Клин, Николаевка, Никольский, Орловка, Погребки, Русское Поречное и Черкасское Поречное, а также Басовка и Журавка в Сумской области», — говорится в сообщении Минобороны.
За сутки ВСУ в Курской области потеряли 420 военнослужащих. В потери также вошли: две боевые машины пехоты Bradley производства США, боевая машина пехоты Marder производства ФРГ, четыре боевые бронированные машины, четыре автомобиля, 155-мм самоходная артиллерийская установка PzH-2000 производства ФРГ, 152-мм самоходная артиллерийская установка «Акация», 152-мм орудие Д-20 и три 122-мм гаубицы Д-30.
Еще 24 военнослужащих ВСУ сдались в плен.
Потери ВСУ на «Западном» направлении достигли 450 военнослужащих
В Минобороны РФ заявили об улучшении тактического положения подразделений группировки войск «Запад» и о высоких потерях живой силы и техники противника.
Российские военнослужащие нанесли поражение пяти бригадам ВСУ и бригаде теробороны в районах населенных пунктов Загрызово, Купянск, Глушковка Харьковской области, Красный Лиман и Торское ДНР.
Формирования «Запада» отразили три контратаки штурмовых групп 14-й механизированной бригады ВСУ и 1-й бригады нацгвардии ВСУ.
«Противник потерял до 450 военнослужащих, боевую бронированную машину, шесть автомобилей, 155-мм самоходную артиллерийскую установку Krab польского производства, 155-мм самоходную артиллерийскую установку “Богдана”, 155-мм гаубицу М198 и два 105-мм орудия М119 производства США, 122-мм самоходную артиллерийскую установку “Гвоздика” и 122-мм гаубицу Д-30. Уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы “Анклав-Н” и два полевых склада с боеприпасами», — уточнили в Минобороны РФ.
Подразделения «Юга» продвигаются вперед в ДНР
«Подразделения “Южной” группировки войск улучшили положение по переднему краю», — заявили в Минобороны.
Бойцы «Южного» формирования нанесли поражение силам четырех бригад ВСУ и бригаде теробороны в районах населенных пунктов Северск, Дроновка, Андреевка, Анновка, Дачное и Курахово ДНР.
Российские военнослужащие отразили две контратаки штурмовых групп 46-й аэромобильной бригады ВСУ.
Потери противника в живой силе составили до 695 военнослужащих. Также украинская сторона лишилась двух танков, двух бронетранспортеров, боевой бронированной машины, 12 автомобилей, 152-мм гаубицы «Мста-Б», четырех 152-мм орудий Д-20, 122-мм гаубицы Д-30 и двух 105-мм орудий М119 производства США. Уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы и шесть полевых складов с боеприпасами.
Подразделения группировки войск «Центр» отбили 11 контратак противника
Военнослужащие группы «Центр» отразили 11 контратак штурмовых групп 23-й, 151-й механизированных, 71-й, 152-й егерских бригад ВСУ и штурмовой бригады «Лють» национальной полиции Украины.
Бойцы «Центра» также ударили по живой силе и технике 54-й, 100-й механизированных, 142-й пехотной бригад ВСУ и 116-й ДНР.
«Противник потерял более 500 военнослужащих, бронетранспортер М113 и 155-мм гаубицу М-777 производства США, пикап, 155-мм самоходную артиллерийскую установку Krab польского производства, два 152-мм орудия Д-20, 122-мм самоходную артиллерийскую установку “Гвоздика”, две 122-мм гаубицы Д-30 и две 100-мм противотанковые пушки “Рапира”», — рассказали в Минобороны РФ.
Формирования «Востока» заняли выгодные рубежи в ДНР
Подразделения «Восточной» группировки вышли на удобные позиции, нанеся поражение двум бригадам ВСУ и двум бригадам теробороны в районе населенных пунктов Зеленое Поле, Улаклы, Константинополь и Великая Новоселка Донецкой Народной Республики.
Военнослужащие «Востока» отразили контратаку формирований 32-й механизированной бригады ВСУ.
Противник потерял до 135 военнослужащих. Также ВСУ лишились: боевой бронированной машины, двух автомобилей, 152-мм самоходной артиллерийской установки «Акация», 155-мм гаубицы М-777 и пусковой установки реактивной системы залпового огня HIMARS производства США.
«Днепр» нанес поражение противнику в Запорожской и Херсонской областях
Военнослужащие группировки войск «Днепр» поразили три механизированные бригады ВСУ и две бригады теробороны в районах сел Малая Токмачка, Новоданиловка Запорожской области, Блакитное, Ольговка и Никольское Херсонской области.
Противник потерял до 70 военнослужащих, четыре автомобиля, шесть станций радиоэлектронной борьбы и станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США. Уничтожен полевой склад боеприпасов.
ВС России поразили военные и энергетические объекты Украины в 135 районах
Авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России поразили военные аэродромы, объекты энергетики, обеспечивающие деятельность военно-промышленного комплекса Украины. Также были атакованы места подготовки операторов БПЛА, склады хранения дронов и скопления живой силы. За сутки ударам с воздуха подверглись сила и техника противника в 135 районах.
«Средствами противовоздушной обороны сбиты четыре управляемые авиационные бомбы Hammer производства Франции, четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 106 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — добавили в Минобороны РФ.