Экс-прокурор Индустриального района Перми решил отправиться на фронт

В 2022 году Сергей Мурай был приговорен к одиннадцати годам лишения свободы со штрафом 10 млн руб. Он был признан виновным в совершении ряда коррупционных преступлений, в том числе получении взяток, посредничестве в их передаче, а также в подстрекательстве к превышению полномочий.