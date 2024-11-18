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Экс-прокурор Индустриального района Перми решил отправиться на фронт

Сергей Мурай, ранее занимавший должность прокурора Индустриального района, заключил контракт с Минобороны РФ о прохождении военной службы.

Об этом сообщает Properm.ru со ссылкой на Дзержинский райсуд Перми, который рассматривает уголовное дело господина Мурая. В связи с заключением контракта, производство по нему было приостановлено.

В 2022 году Сергей Мурай был приговорен к одиннадцати годам лишения свободы со штрафом 10 млн руб. Он был признан виновным в совершении ряда коррупционных преступлений, в том числе получении взяток, посредничестве в их передаче, а также в подстрекательстве к превышению полномочий.

Сам господин Мурай вину не признал. В начале прошлого года кассация вернула дело на новое рассмотрение в первую инстанцию.