В Севастополе простились с погибшим при теракте офицером

Валерий Николаевич родился и вырос в Ленинграде. С детства мечтал о море и после окончания школы поступил в высшее военно-морское училище радиоэлектроники имени П. С. Попова. После служил в Черноморском флоте в бригаде ракетных кораблей и катеров, а позже окончил военно-морскую академию имени Н. Г. Кузнецова в Санкт-Петербурге.