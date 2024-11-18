В Севастополе простились с погибшим при теракте офицером

В Севастополе прошла церемония прощания с начальником штаба Азовского военно-морского района Крымской военно-морской базы капитаном первого ранга Валерием Николаевичем Транковским. Он трагически погиб 13 ноября 2024 года в результате террористического акта, произошедшего в городе. Об этом сообщил глава Севастополя Михаил Развожаев.
Валерий Николаевич родился и вырос в Ленинграде. С детства мечтал о море и после окончания школы поступил в высшее военно-морское училище радиоэлектроники имени П. С. Попова. После служил в Черноморском флоте в бригаде ракетных кораблей и катеров, а позже окончил военно-морскую академию имени Н. Г. Кузнецова в Санкт-Петербурге.
Валерий Николаевич прошел все ступени офицерской службы — от командира группы до командира бригады и начальника штаба военно-морского района, неоднократно был удостоен государственных и ведомственных наград.