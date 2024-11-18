Военком Батайска уходит добровольцем в зону СВО

Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
По словам Сергея Чайковского, его решение нашло понимание у родных и близких.
В должности военного комиссара Сергей Чайковский проработал семнадцать лет.
Военный комиссар Батайска полковник запаса Сергей Чайковский уходит добровольцем в зону СВО.
Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
По словам Сергея Чайковского, его решение нашло понимание у родных и близких.
В должности военного комиссара Сергей Чайковский проработал семнадцать лет.