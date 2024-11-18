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Военком Батайска уходит добровольцем в зону СВО

Военный комиссар Батайска полковник запаса Сергей Чайковский уходит добровольцем в зону СВО.

Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

По словам Сергея Чайковского, его решение нашло понимание у родных и близких.

В должности военного комиссара Сергей Чайковский проработал семнадцать лет.