В зоне СВО погиб молодой боец из Пермского края

Администрация Александровского муниципального округа сообщила о гибели в зоне СВО 22-летнего земляка Коптяева Мурата Фаридовича. Он родился 13 ноября 2002 года.
Администрация округа выражает глубокие соболезнования родным, близким и друзьям погибшего — это невосполнимая утрата и общая скорбь.
О дате похорон погибшего на СВО Мурата Коптяева сообщат дополнительно.
Пермский край простится с участником СВО из Верещагино Игорем Патраковым. Церемония прощания с 30-летним военнослужащим состоится 19 ноября.