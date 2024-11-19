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В зоне СВО погиб молодой боец из Пермского края

Жителю Александровска Мурату Коптяеву пять дней назад исполнилось 22 года.

Источник: Соцсети

Администрация Александровского муниципального округа сообщила о гибели в зоне СВО 22-летнего земляка Коптяева Мурата Фаридовича. Он родился 13 ноября 2002 года.

Администрация округа выражает глубокие соболезнования родным, близким и друзьям погибшего — это невосполнимая утрата и общая скорбь.

О дате похорон погибшего на СВО Мурата Коптяева сообщат дополнительно.

Пермский край простится с участником СВО из Верещагино Игорем Патраковым. Церемония прощания с 30-летним военнослужащим состоится 19 ноября.