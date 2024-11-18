ВСУ атаковали Горловку с беспилотников

«Атака ударными БПЛА со стороны вооруженных формирований Украины: 20.45 — населенный пункт Горловка (Калининский район): сброс взрывоопасный предмет с БПЛА; 21.30 — населенный пункт Горловка (Центрально-Городской район): сброс взрывоопасного предмета с БПЛА», — говорится в сообщении ведомства.
Кроме того, ВСУ с 20.30 по 20.50 выпустили пять снарядов «натовского» калибра 155 миллиметров по Никитовскому и Центрально-Городскому районам Горловки.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн «Стирол» и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта на Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.